شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الإعلامى للمنطقة الاقتصادية تشارك بمنتدى المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المتحدث الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "هند فتحي" بمنتدى المرأة المصرية الذي انطلق اليوم في نسختة الثانية برعاية هالة زايد وزيرة الصحة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومشاركة عدد كبير من سيدات المجتمع المصري وقيادات نسائية تنفيذية بالبنوك المصرية.

وفي هذا السياق، قالت هند فتحي إن مشاركتها بالمنتدى ممثلة عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار تشجيع ودفع قيادة الهيئة برئاسة المهندس يحيى زكي، للقيادات الشابة بالهيئة وخاصة النسائية بالمشاركة في مثل هذه المنتديات لخلق قنوات تواصل مع فئات المجتمع وتوصيل رسالة ورؤية الهيئة كمشروع قومي عملاق للرأي العام المحلي والخارجي.

وأضافت المتحدث الإعلامي بأن مشاركتها في جلسات المنتدي مع كوكبة عظيمة من القيادات النسائية في مجالات متعددة، ليس لسرد قصة نجاح في عملها وحياتها الخاصة فحسب بل ممثلاً عن المرأة التي تعمل ضمن فريق عمل لأكبر مشروع قومي تولي القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً كبيراً به.

وأشارت فتحي إلى أن تجربتها كمتحدث إعلامي للهيئة ومسئول الملف الإعلامي لهذا الصرح الكبير هي من أفضل التجارب العملية التي مرت بها فضلاً عن أنها إضافة حقيقية لمن يعمل بالمنطقة الاقتصادية، لافتة إلى أن المنطقة الاقتصادية تعد منطقة واعدة تساهم بشكل كبير في عملية التنمية التي تقوم بها الدولة المصرية في جميع المجالات.

وترى المتحدث الإعلامي بأن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعد منصة مجتمعية للتعريف بالمنطقة والوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع من خلال مشاركة القيادات النسائية قصص نجاحهن.

وأعربت هند فتحي عن تقديرها لقيادة الهيئة الداعمة للإعلام بشكل عام والقيادات الشابة والكوادر البشرية بالهيئة بشكل خاص وهو أحد مرتكزات الخطة المستقبلية للهيئة 2020-2025 بجانب أهم المحاور وهو الاستثمار وخلق الفرصة واستهداف قطاعات صناعية متعددة تتناسب والخطة الخمسية.