شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبى خضراء للجلسة الرابعة.. ورأس المال يربح 3.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 1.24% رابحاً 56.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4624.85 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 3.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 686.219 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 226.6 مليون سهم، بقيمة 829.7 مليون درهم، عبر تنفيذ 3000 صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع العقار بنسبة 14.13%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.70%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.05%.

وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة ريم للاستثمار بنسبة 15%، ثم سهم شركة الدار العقارية بنسبة 14.93%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 14.93%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.74%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.23%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 4.22%، وتصدر سهم شركة الدار العقارية قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 402.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة رأس الخيمة للدواجن والعلف، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر، للإطلاع على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 2 لعام 2020 وقراراته والتصديق عليهما، وتقرير مراجعة مدقق الحسابات المستقل والبيانات المالية الأولية المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وتقرير إدارة الشركة الذي يلخص أداء الشركة خلال الربع الثالث من عام 2020، ومناقشة وإقرار بعض الأموار الاعتيادية الأخرى على جدول الأعمال.

وفي سياق آخر أعلنت سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن تحديث سجل مساهمي شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة في النظام الآلي لإدارة المقاصة،ة وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 4% للمساهمين المالكين لأسهم الشركة وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة كما في إغلاق يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري.