شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة.. والموافقة على شطب "الرأى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الثالثة على التوالي، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.69% خاسراً 93.76 نقطة ليغلق عند مستوى 5468.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.97% خاسراً 121.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6036.63 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.86% خاسراً 37.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4343.98 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.09% خاسراً 48.5 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.65 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 233.7 مليون سهم بقيمة 67.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14 ألف صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.08%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.71%، يليه قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.08%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.43%، 0.40%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%.

وجاء سهم شركة مجموعة أسس القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.65%، يليه سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 3.88%، ثم سهم شركة إنوفست بنسبة 3.45%، فيما تصدر سهم شركة المال للاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 8.05% يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 5.53%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 5.08%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات، وفقاً لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

وفي السياق ذاته أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية، عن قرار الموافقة على طلب شركة مجموعة الرأي الإعلامية، بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية، ولذا طالبت الشركة بالالتزام بالإجراءات الواردة في المادة 2-5-1 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.