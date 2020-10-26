شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة البحرين بجلسة الاثنين بضغوط هبوط سهم "ألبا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.02% خاسراً 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1434.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.1 مليون سهم بقيممة 702.3 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 1.33%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.38%، وهبطت أسهم بنك البحرين والكويت، إي بي إم تيرمينالز البحرين، زين البحرين، بنسبة 1.02%، 0.33%، 2.83%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.42% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.35%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 4.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.06% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 5.26%.

وفي سياق متصل أعلنت إنفستكورب، عن استحواذها على 32 عقاراً صناعياً تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 3.5 مليون قدم مربع في 4 أسواق أمريكية رئيسية باستثمار إجمالي ما يزيد عن 280 مليون دولار أمريكي، وبهذا تتوسع محفظة إنفستكورب من العقارات الصناعية الأمريكية إلى نحو ملياري دولار مع 22 مليون قدم مربع هي المساحة الإجمالية لأكثر من 260 مبنبى.

وتمنح عمليات الاستحواذ الأخيرة إنفستكورب مجموعة من العقارات تضم المستودعات من فئتي أ و ب ومراكز التوزيع والمباني الصناعية المرنة مؤجرة بنسبة 96% لجهات متنوعة من قطاعات عدة تشمل الرعاية الصحية، الخدمات اللوجستية، التجارة الإلكترونية، الصناعة، خدمات الاتصالات والأغذية، وتتضمن مبنى جديداً من أحدث طراز تم تأجيره بنسبة 100% لشركة دولية رائدة تدخل في قائمة فورتشن 10، وتبلغ مدة الإيجار 10 سنوات يؤدى المبني فيها دور محطة تسليم حيوية.

وفي سياق آخر أعلنت شركة زين البحرين، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبنمبر لعام 2020، حيث حقق صافي ربح قدره 3.706 مليون دينار بحريني (9.831 مليون دولار أمريكي)، ما يمثل انحفاضاً بنسبة 3% على أساس سنوي من 3.815 مليون دينار بحريني (10.120 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2019، وحققت زين البحرين إيرادات بلغت 46.252 مليون دينار بحريني (122.685 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بزيادة بنسبة 1% على أساس سنوي، وجاءت الإيرادات مدفوعة باستخدام بيانات الهاتف النقال والبردوباند.

فيما أعلن البنك الأهلي المتحد، عن شراء مستثمر سالم صباح الأحمد الناصر الصباح، 2.2 مليون سهم ليرتفع بنسبة مساهمته بالبنك من 544 مليون سهم تعادل 5.64%، إلى 546.2 مليون سهم تعادل 5.66%.