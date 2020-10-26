شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع ثقة الشركات الألمانية بفعل ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح اليوم الاثنين تراجع ثقة الشركات الألمانية في أكتوبر تشرين الأول متأثرة بمخاوفها حيال ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال تراجع إلى 92.7 من مستوى معدل بالخفض بلغ 93.2 في سبتمبر أيلول. وجاء التراجع بعد ارتفاع لخمسة أشهر. وقال كليمنس فاوست رئيس المعهد في بيان "أصبحت الشركات أكثر تشككا بكثير إزاء تطورات الشهور المقبلة.. في أعداد الإصابات المتزايدة، يزداد قلق الشركات الألمانية".

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