شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون مشترك بين البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز للمخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارات البترول والتموين والتنمية المحلية لتوصيل الغاز الطبيعى الى المخابز البلدية .

وقع البروتوكول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والأستاذ أحمد يوسف منصور نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية والمهندس محمد السيد ابوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط .

وصرح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن هذا البروتوكول يأتي تفعيلا لتوجه الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود ترشيداً لاستخدام السولار وتحقيقا للاستفادة المثلى من الغاز الطبيعى كمورد طبيعى متوفر فضلا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة من خلال خفض مخصصات الدعم الموجه لرغيف الخبز وذلك باستخدام الغاز الطبيعى كوقود بالمخابز البلدية محل السولار.

وأوضح انه سيجرى تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى تضم المخابز البلدية التي تستخدم السولار كوقود وتقع بالمناطق التي تخدمها شبكات الغاز الطبيعى وعددها 5625 مخبز بلدى يتم توصيلها خلال 6 شهوز من أصل 20 ألف مخبز مستهدفة علي مدار المشروع، وتضم المرحلة الثانية المخابز التي تستخدم السولار وليست قريبة من شبكات الغاز الطبيعى، وسيجرى توصيلها من خلال التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية وجهود التوسع في استهداف المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة .

وأضاف أن هذا المشروع يعد مشروعا قوميا يسهم في عمل نقلة نوعية ويؤدي للاستمرار فى خفض استهلاك السولار الذي شهدته البلاد مؤخرا بالرغم من الزيادة السكانية وزيادة النمو، موضحا أن ذلك يأتي نتيجة لتصحيح هيكل اسعار الوقود والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء محل السولار كما أن التوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ساهم كذلك في ترشيد معدلات استهلاك البوتاجاز.

وأكد الملا أنه تم تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لمتابعة المشروع دوريا وتذليل اي تحديات وضمان الانتهاء في التوقيت الزمني المحدد، مشيرا إلي أن اللجان الفرعية من الوزارات الثلاث ستعمل علي المتابعة الميدانية والمتواصلة لانجاز المشروع داخل المحافظات والتوافق مع البرنامج الزمني المحدد.

ومن جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع سيحقق مزايا كبيرة علي المستويين البيئي والاقتصادى في ظل الفارق الكبير بين سعر السولار والغاز الطبيعى الذي يعد كذلك أنظف أنواع الوقود المستخدم، وسيساعد علي تحقيق أعلي درجات الكفاءة والجودة والتكلفة الاقتصادية لقطاع المخابز واستدامة تأمين احتياجاتها من الوقود، وشدد مصيلحي علي الاسراع بخطوات التنفيذ للمرحلة الاولي وتجهيز كافة المتطلبات اللازمة للبدء بما يضمن انتهاء المشروع في التوقيت المحدد.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ان هذا المشروع يأتي استكمالا لسياسة الدولة في التوجه نحو الطاقة النظيفة مشيرا الي الخطوات المتخذة في مجال تحويل اوتوبيسات النقل العام من السولار إلي الغاز بواقع 3500 اتوبيس بالقاهرة علي عدة مراحل وجاري العمل للتنفيذ في الإسكندرية

واضاف ان الوزارة ستقوم بالتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات خاصة بتنفيذ الأعمال المطلوبة، خاصة استخراج التصاريح اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصله لضمان إعادة أي مناطق سيتم العمل بها فى إطار البرتوكول إلى حالتها الأولى بعد الانتهاء من أعمال الحفر اللازمة حفاظاً على أى استثمارات قد تم إنفاقها من موازنة الدولة فى هذا الشأن .

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توجيه المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة لعمليات الحفر والأعمال الإنشائية الأخرى الخاصة بتنفيذ البرتوكول على أرض الواقع للانتهاء من عمليات التركيبات وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ البرتوكول.

وحضر التوقيع المهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والدكتور هشام لطفي مساعد وزير البترول للشئون القانونية والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ومن وزارة التموين أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع وأحمد كمال معاون الوزير ورؤساء الإدارات المركزية للتوزيع والرقابة بالوزارة والإدارة المركزية للشئون المالية بهيئة السلع التموينية.