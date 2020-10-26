شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سهم البنك التجاري يهبط بالبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت تعاملات مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي لليوم الثاني على التوالي، المجموعة المالية هيرميس القابضة، إعمار مصر للتنمية، أوراسكوم للتنمية مصر، المصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مبيعات عربية وأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 10515 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 12531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 2665 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.81% ليصل إلى مستوى 1146 نقطة.

وفي هذا الإطار قال أحمد مرتضى خبير أسواق المال، إن سبب تراجع مؤشر egx30 بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، نتيجة انخفاض المتوسط المرجح لسهم البنك التجارى الدولى عن المتوسط المرجح لجلسة تداول أمس الأحد، حيث يتم احتساب سعر الفتح للمؤشر على أساس المتوسطات المرجحة للأسهم، وأغلق البنك التجارى أمس بمتوسط مرجح 61.83 جنيه في حين يبلغ المتوسط المرجح الحالى بمنتصف التعاملات بالقرب من 60.53 جنيه.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عامر القابضة، عن تلقيها خطاباً من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بما يفيد تقديم شركة ارابتك ايجبت لإنشاءات بطلب قيد دعوتين تحكيميتين اخطارين تحكيم ضد شركة تروبي 2 للتنمية السياحية- إحدى شركات عامر جروب القابضة، بسبب عقد أعمال مقاولة الحدائق المعلقة والمحرر بتاريخ 3 يناير لعام 2011 تنفيذاً لشرط التحكيم الوارد بالبند (20-2) وتبلغ إجمالي قيمة المطالبات 15.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وتم قيده كقضية تحكيمية تحت رقم 1436 لسنة 2020، وعقد أعمال مقاولة المرحلة الأولى من مشروع بورتو ساوث بيتش المحرر بتاريخ 4 يناير لعام 2011 تنفيذاً لشرط التحكيم الوارد بالبند 2-20، وتبلغ إجمالي قيمة المطالبات 16.5 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القاونية، وتم قيده كقضية تحكيمية تحت رقم 1437 لسنة 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، عن ملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة، حيث تمت الموافقة على توزيع الأرباح المقترحة من مجلس الإدارة عن العام المالي 2020/2019 بعد إجراء التعديلات التي قررتها الجمعية، على أن يكون العائد على السهم 1.40 جنيه، والتصديق بالموافقة على شطب الأراضي، التي لم تعد في حيازة الشركة بسبب نزع ملكيتها أو الصادر بشأنها أحكام قضائية أو غيرها من سجلات الشركة والتنازل عن أرض الشركة بمدينة العريش لجهة سيادية نظراً لانتهاء الترخيص واستحالة استخدامها في ظل الظروف الأمنية في المنطقة.

فيما أعلنت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، عن عدم حصة ما ذكر حول تفاوض اف ايه ام الإماراتية مع لمار السعودية وعارف الكويتية لشراء حصتهم في شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري المصرية.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الألومنيوم العربية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 8915 سهم، 309.7 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 731.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2440 سهم، 2090 سهم، 300 ألف سهم، 48 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الألومنيوم العربية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 500 سهم، 309.7 ألف سهم، 35 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 1000 سهم.

فيما أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، عن شراء كامار القابضة للاستثمارات المالية 175 ألف سهم بالشركة بسعر 4.39 جنيه للسهم الواحد بقيمة إجمالية 769 ألف جنيه، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، لترتفع نسبة مساهمته من 3.67% إلى 3.76%.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ممفيس للأدوية والصناعات الكياماوية، مصر لصناعة الكيماويات، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، العامة لمنتجات الخزف والصيني، ريكاب للاستثمارات المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، العربية لاستصلاح الراضي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.