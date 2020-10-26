شكرا لقرائتكم خبر عن سمو توقع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 64 مليون ريال مع السعودي الفرنسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة سمو العقارية، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية لمدة 4 سنوات مع البنك السعودى الفرنسى.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن القيمة الإجمالية للتسهيلات البنكية تبلغ 64 مليون ريال، مقسمة إلى خطاب ضمان حسن تنفيذ بقيمة 32 مليون ريال، خطاب ضمان الدفعة المقدمة بقيمة 22 مليون ريال، وتسهيلات بيع وشراء سلع (تورق) بقيمة 10 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر بكامل المبلغ لصالح الجهة الممولة بالإضافة إلى رهن عقارى لعقار مملوك لرئيس مجلس الادارة.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل مشروع خيالا السكني (دار سمو) مع الشركة الوطنية للاسكان.

تجدر الإشارة إلى أن سمو حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.7% خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، إلى 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.