شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن قمح من البحر الأسود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون اليوم الاثنين، إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين لصنع الخبز، للتوريد من منطقة البحر الأسود.
أوضح المتعاملون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الأربعاء 28 أكتوبر.
وقالوا إن الشحنة مطلوبة للتوريد خلال 60 يوما من تأكيد الطلبية، ويتعين تقديم الأسعار بالدولار الأمريكي فقط وسيجري الدفع بالدولار أيضا. ويجب أن تظل العروض سارية 15 يوما من تاريخ تقديمها.
كان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري قال في 18 أكتوبر تشرين الأول إن سوريا بحاجة إلى استيراد ما بين 180 و200 ألف طن من القمح شهريا، وعزا نقص المعروض إلى لمنع ميليشيات المزارعين من بيع القمح إلى الدولة.
يعاني الاقتصاد السوري تحت وطأة صراع معقد متعدد الأطراف دخل عامه العاشر، فضلا عن الأزمة المالية في لبنان المجاور.
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