شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بالمستهل وسط صعود 12 قطاعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.06% رابحاً 4.72 نقطة ليصل إلى مستوى 8159.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.16% خاسراً 21.90 نقطة ليصل إلى مستوى 13894.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 195.8 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.21%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.97%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.72%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.43%/ ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 2.97%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.31%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.195، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.79%.

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وقفز 76 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بوان" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أسمنت نجران" بنسبة 7.74%، ثم سهم "وقت اللياقة" بنسبة 5.49%، فيما تراجع 110 سهماً على رأسها سهم "مجموعة فتيحي" بنسبة 6.09%، ثم سهم "سويكورب وابل ريت" بنسبة 5.01%، ثم سهم "البابطين" بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم "بن داود" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 241.7 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن تعليق تداول سهم شركة أسمنت المدينة، لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الاثنين، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق تخفيض أسهم الشركة في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الثلاثاء، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 22.16 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.