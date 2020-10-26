شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يهبط 3% مع تنامي المخاوف على الطلب بعد تزايد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع النفط 3% اليوم الاثنين، مواصلا خسائر الأسبوع الماضي في ظل تنامي حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأوروبا

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.25 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 40.52 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.2 بالمئة ليسجل 38.57 دولار للبرميل.

انخفض برنت 2.7 بالمئة الأسبوع الماضي وغرب تكساس 2.5%.

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وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد إصابات جديدة لها حتى الآن بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت، بينما بلغت الحالات الجديدة في فرنسا ذروة قياسية فوق الخمسين ألف حالة أمس الأحد، مما يسلط الضوء على شدة التفشي.

وعلى صعيد المعروض، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم حالة القوة القاهرة في حقل الفيل لتنهي بذلك جميع إغلاقات الحقول والموانئ التي فرضها حصار ضربته قوات من شرق ليبيا لثمانية أشهر.

وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز في سنغافورة، "براميل النفط الليبي الجديدة تأتي في وقت تواجه فيه سوق الخام إحباطات اجتماع اللجنة الوزارية لمجموعة أوبك+ الذي لم يشهد تقديم مقترحات جديدة."