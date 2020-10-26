شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قطاعات تهبط ببورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.41% خاسراً 78.610 نقطة ليصل إلى مستوى 5483.97 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.62% خاسراً 99.660 نقطة ليصل إلى مستوى 6059.49 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.72% خاسراً 31.400 نقطة ليصل إلى مستوى 4350.10 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.80% خاسراً 35.660 نقطة ليصل إلى مستوى 4397.27 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 154.5 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8357 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.35%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، قطاع المنافع بنسبة 0.61%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.40%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.27%.

وجاء سهم شركة مجموعة أسس القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 4.65%، يليه سهم شركة الفنادق الكويتية بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 4.53%، فيما تصدر سهم الشركة العالمية للمدن العقارية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 6.31% يليه سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.94%، ثم سهم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 4.90%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات، وفقاً لما يلي: -

أولاً: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019، 30-9-2019 31-12-2019، 31-3-2020 و 30-6-2020:

شركة تمكين القابضة.

ثانياً: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019، 31-3-2020 و30-6-2020:

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثالثاً: شركات لم تقدم بيانات 31-7-2019، 31-10-2019 ، 31-1-2020، 30-4-2020 و31-7-2020:

شركة ايفكت العقارية.

رابعاً: شركات لم تقدم بيانات 31-3-2020 و30-6-2020:

شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة أجوان الخليج العقارية.

خامساً: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

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شركة دانة الصفاة الغذائية.

شركة الديرة القابضة.

سادساً: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

شركة دانة الصفاة الغذائية.

سابعاً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

ثامنا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

تاسعا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

عاشرا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

شركة أجوان الخليج العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.