شكرا لقرائتكم خبر عن 5 قطاعات تهبط ببورصة قطر بالمستهل على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.66% خاسراً 64.81 نقطة ليصل إلى مستوى 9743.53 نقطة، وبلغ حجم التداول 243.1 مليون سهم بقيمة 278.1 مليون ريال عبر تنفيذ 6320 صفقة، وتراجع 30 سهماً، وارتفع 11 سهماً، واستقرت 7 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.05%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.87%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.68%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الخليج للمخازن عن عقد شراكة مع شركة (Tradeshift) الشركة العالمية الرائدة في مجال مدفوعات سلسلة التوريد والأسواق لتوفير حلول سحابية والمساهمة في تحويل نظام المشتريات وفواتير سلاسل التوريد وأنظمة الدفع إلى نظام رقمي بالكامل.

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وسيعمل النظام الرقمي الجديد لإعداد الفواتير والدفعات في سلسلة الإمداد على تطبيقي (Tradeshift Engage) و(Tradeshift Pay) اللذين يزودان البائعين بمجموعة الأدوات المخصصة للفوترة الإلكترونية والطلب والشراء.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.