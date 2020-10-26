شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية.. ودعويين تحكيميتين ضد عامر جروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 600.725 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 10640 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1964 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 4080 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 1808 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 2674 نقطة.

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وفي سياق متصل أعلنت مجموعة عامر القابضة، عن تلقيها خطاباً من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بما يفيد تقديم شركة ارابتك ايجبت للإنشاءات بطلب قيد دعويين تحكيميتين إخطاري تحكيم ضد شركة تروبي 2 للتنمية السياحية- إحدى شركات عامر جروب القابضة، بسبب عقد أعمال مقاولة الحدائق المعلقة والمحرر بتاريخ 3 يناير لعام 2011 تنفيذاً لشرط التحكيم الوارد بالبند (20-2) وتبلغ إجمالي قيمة المطالبات 15.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وتم قيده كقضية تحكيمية تحت رقم 1436 لسنة 2020، وعقد أعمال مقاولة المرحلة الأولى من مشروع بورتو ساوث بيتش المحرر بتاريخ 4 يناير لعام 2011 تنفيذاً لشرط التحكيم الوارد بالبند 2-20، وتبلغ إجمالي قيمة المطالبات 16.5 مليون جنيه بالإضافة إلى الفوائد القاونية، وتم قيده كقضية تحكيمية تحت رقم 1437 لسنة 2020.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الألومنيوم العربية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 8915 سهم، 309.7 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، كما باع مساهم رئيسي الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 731.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات الأهرام للطباعة والتغليف، المهندس للتأمين، بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 2440 سهم، 2090 سهم، 300 ألف سهم، 48 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الألومنيوم العربية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 500 سهم، 309.7 ألف سهم، 35 ألف سهم، 1.4 مليون سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 1000 سهم.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.