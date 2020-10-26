شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينخفض بفعل قوة الدولار والشكوك حيال التحفيز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزل الذهب عن مستوى 1900 دولار المهم نفسيا اليوم الاثنين، ليسجل أقل سعر فيما يزيد على أسبوع، تحت ضغط قوة الدولار وعدم إحراز تقدم في المحادثات بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1897.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل 1890.19 دولار، أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر. وفي العقود الأمريكية الآجلة، تراجع المعدن 0.4%إلى 1898.20 دولار. Advertisements وقال كايل رودا المحلل في آي.جي ماركتس "يبدو أنه لا توجد قوة دفع لإيجاد مشترين إضافيين (للذهب)... يرجع ذلك إلى حد كبير لكون التداولات تجري في ظل الانتخابات الأمريكية الوشيكة وتكهنات التحفيز". وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة أمام منافسيه.

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