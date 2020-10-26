شكرا لقرائتكم خبر عن 3قطاعات تصعد ببورصة دبي هامشياً بمستهل التعاملات على رأسها الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% رابحاً 1.71نقطة ليصل إلى مستوى 2179.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 42.6 مليون سهم محققة ما قيمته 41 مليون درهم من خلال تنفيذ 748 صفقة لعدد 27 سهماً، وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.38%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.61%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 6.38%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.57%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.88%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 3.3 مليون ورقة بقيمة 8 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن إتمام عملية سداد 70 مليون درهم لصالح أكبر دائن لها بنجاح، وتأتي هذه الدفعة تطبيقاً لخطة شاملة لإعادة هيكلة الديون التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي بهدف تحسين التدفقات النقدية للمجموعة وتعزيز مكانتها وثقتها الائتمانية أمام القطاع المصرفي.

وفي هذا الصدد قال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، إن التنفيذ الناجح لبرنامج إعادة هيكلة الديون الشامل أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل بلغ ما نسبته 35% لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر لعام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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فيما أعلنت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية، عن زيادة أرباحها المالية بنسبة 403% خلال الشهور التسعة من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من الأوضاع الحالية، وحققت الشركة زيادة بنسبة 121% في صافي دخل عمولات التداول و50% زيادة في الدخل من التداول بالهامش، وشهدت زيادة بنسبة 10% في ودائع العملاء لتبلغ قيمتها 137 مليون درهم، كما حققت الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك ارتفاعاً بنسبة 12% لتبلغ 144 مليون درهم.

وفي سياق آخر أعلنت شركة المال كابيتال، عن حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لصندوق المال كابيتال ريت، الذي استحدثته مؤخراً، والمعني بالاستثمار العقاري، وهو ذو رأس مال مغلق يستهدف إدراج كامل وحداته في سوق دبي المالي اعتباراً من شهر يناير لعام 2020.

ويستهدف المال كابيتال ريت طرحاً عاماً يبلغ 500 مليون درهم إماراتي، وسيتم توظيف عوائد الطرح للاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية المدرة للدخل، والمدعومة باتفاقيات إيجار آمنة طويلة الأمد، وسيتيح المال كابيتال ريت للمستثمرين من دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الوصول إلى قطاع من الأصول متعددة الفئات ذات أسس قوية من خلال استراتيجية رامية إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأداء العالي في دول الإمارات.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الأحد، حيث تمت الموافقة على انتخاب عبد الوهاب الحلبي رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين عبد الله بن حبتور نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشحيات والمكافآت ولجنة التنفيذ.