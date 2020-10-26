شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات السعودية تعين 3 بنوك لترتيب اكتتاب شركة "سوليوشنز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عينت شركة الاتصالات السعودية (STC) بنوكا لترتيب اكتتاب وطرح عام مزمع لشركة تطوير الخدمات والأعمال "سوليوشنز".

حيث قامتSTC بتعيين كل من HSBC وMORGAN STANLEY والبنك الأهلي لترتيب عملية الاكتتاب العام، بحسب وكالة رويترز.

وفي شهر سبتمبر الماضي بحثت شركة "اتصالات السعودية" مع بنوك دولية ومحلية طرح شركة تطوير الأعمال للاكتتاب العام، حيث توقعت أن تجمع الشركة مبلغ 500 مليون دولار في حال طرح حصة 20%، من الشركة، وفقا للوكالة.

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يشار إلى أنه مؤخرا، كشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع الأرباح بنسبة 0.728% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.8 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

ويُذكر أن أرباح الشركة تراجعت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 5.63 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.59 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.