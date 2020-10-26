شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة فتيحي توقع عقد بيع 80% من شركة تابعة بقيمة 14.36 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مجموعة فتيحي القابضة عقد بيع مع عضو مجلس الإدارة السابق الدكتور محمد فتيحي لبيع حصة المجموعة البالغة 80% في رأسمال شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة وهي شركة تابعة.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن القيمة الإجمالية لعقد البيع تبلغ 14.36 مليون ريال.

وذكرت الشركة أنه سيتم سداد المبلغ عبر استلام مبلغ نقدي يبلغ 10.75 مليون ريال من قيمة الصفقة يمثل 74.9% من إجمالي قيمة الصفقة.

وأشارت إلى أنه سيتم استلام بضائع ذهب ومجوهرات من اختيار مجموعة فتيحي القابضة من شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة بقيمة عادلة قدرها 1.27 مليون ريال تمثل 8.8% من إجمالي قيمة الصفقة.

وستتم جدولة سداد باقي قيمة الصفقة وبمبلغ 2.34 مليون ريال، يمثل 16.3% من إجمالي قيمة الصفقة على ست دفعات حتى 31/12/2022.

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وقد تم تسجيل الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الأول من العام المالي 2020م، والمتمثل في تكبد خسائر من العمليات غير المستمرة بمبلغ 6.5 مليون ريال، والناتجة عن قرار تخارج المجموعة وبيع حصتها في رأسمال الشركة التابعة شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة.

وكانت المجموعة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن إتمامها بيع ما نسبته 4.83% من رأسمال شركة الجوف للتنمية الزراعية، محققة أرباحاً رأسمالية (استثنائية) بلغت 29.95 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إن الأثر المالي الإيجابي لعملية البيع المذكورة سيظهر على النتائج المالية الأولية الموحدة لمجموعة فتيحي القابضة للربع الثالث من العام المالي 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 16.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 7.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الإغلاق الكامل لنقاط البيع منذ منتصف مارس وحتى نهاية أبريل 2020، ثم خفض ساعات العمل في شهري مايو ويونيو، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية في المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 19.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.