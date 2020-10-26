شكرا لقرائتكم خبر عن المالية السعودية: إغلاق طرح أكتوبر من الصكوك السيادية بـ270 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إغلاق طرح شهر أكتوبر من برنامج الصكوك المحلية، بقيمة 270 مليون ريال.

وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين حيث بلغت الشريحة الأولى 235 مليون ريال لأجل 7 سنوات، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 723 مليون ريال .

وبحسب البيان، بلغت قيمة الشريحة الثانية 35 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7.6 مليار ريال، لصكوك تُستحق في عام 2032.

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وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020 تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.24مليار ريال.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر يوليو 2020م، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 452.2 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، أما الشريحة الثانية فتبلغ 547.8 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 547.8 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي.