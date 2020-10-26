شكرا لقرائتكم خبر عن زاد للاستشارات: إلغاء الضريبة المضافة على صفقات العقار سحب السيولة من سوق الأسهم السعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التصرفات العقارية ساهم في نزوح السيولة من سوق الأسهم السعودية إلى القطاع العقاري، وهذا ما يبرر تراجع السيولة بشكل حاد وأثر على مؤشر سوق السعودية في الجلسات الماضية.

وتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة عودة السيولة إلى أنشطتها الحقيقية، متوقعا أن تشهد السوق سيولة يومية في التداولات بين 4 و5 مليارات ريال مع بداية العام.

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وكانت السعودية قد أدخلت تعديلات ضريبية جديدة على القطاع العقاري باستبدال ضريبة القيمة المضافة والبالغة نحو 15% بضريبة تصرفات عقارية بنحو 5%، حيث ينتظر أن يواصل القطاع العقاري في المملكة نموه المطرد خلال الفترة المقبلة مع مساعي حكومية لزيادة نسبة تملك المواطنين.

ووفقا للتعديلات الجديدة فإن الحكومة السعودية ستتحمل الضريبة على مشتريات المنازل الجديدة للمواطنين بما لا يزيد قيمته عن مليون ريال، فيما كانت القيمة التي تتحملها الحكومة قبل التعديلات الجديدة تبلغ نحو 850 ألف ريال وهي خطوة من شأنها أن تعزز إقبال المواطنين على تملك المنازل.

وتكبدت سوق الأسهم السعودية خسائر قوية في نهاية تعاملات أمس الأحد تخطت حاجز 4% ليصل المؤشر إلى مستوى 8154 نقطة، بعد فقدان 351 نقطة. وبلغت قيمة التداولات 9.2 مليار ريال، بأحجام 364 مليون سهم.