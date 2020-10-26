شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأدنى له في خمسة أسابيع أمام نظيره الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:05 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 104.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.76، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.93، بينما حقق الأدنى له عند 104.66.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات من قبل بنك اليابان لشهر أيلول/سبتمبر والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 1.3% مقابل 1.1% والتي عدلت من نمو 1.0% في القراءة السنوية السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لنمو 1.0%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاع 2.8% إلى نحو 1,025 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.8% عند 1,011 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك وسط تتلاشي فرص إقرارها المشرعين الأمريكيين للحزمة الثانية من التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأسبوع القادم مع مرور الوقت.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا مؤخراً أبلغ الولايات المتحدة الأمريكية عن رقم قياسي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيجابية، ما آثار القلق من احتمالية تفشي الفيروس التاجي مرة أخرى في البيت الأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم.

ونود الإشارة، لكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس الماضي على عقار ريمسيفير المضاد للفيروس التاجي من قبل شركة جلعاد للعلوم، وبالأخص أن الدواء الوريدي ساعد في تقصير وقت الشفاء لبعض مرضي كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 42.5 مليون ولقي 1,147,301 شخص مصرعهم في 235 دولة.