شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار البلاتينيوم بقرابة 2% لما دون حاجز 900$ للأونصة مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثمانية أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاتينيوم بقرابة الاثنان بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ الثاني من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط القلق من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا في الغرب وفي أنحاء أخرى من العالم.

في تمام الساعة 06:29 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.66% لتتداول حالياً عند 891.71$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 906.50$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 905.01$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 93.04 مقارنة بالافتتاحية عند 92.95.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والتي سوف تستمر ختى 29 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للأعوام الخمسة المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية في العالم.

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على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاع 2.8% إلى نحو 1,025 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.8% عند 1,011 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك وسط تتلاشي فرص إقرارها المشرعين الأمريكيين للحزمة الثانية من التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأسبوع القادم مع مرور الوقت.

وينصب التركيز حالياً على الأرجح على تدهور الوضع لتفشي كورونا في الغرب، حيث تابعنا أبلغ أمريكا مؤخراً عن رقم قياسي لحالات الإصابة الجديدة وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيجابية، ما آثار القلق من احتمالية تفشي الفيروس التاجي مرة أخرى في البيت الأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم.

ونود الإشارة، لكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس الماضي على عقار ريمسيفير المضاد للفيروس التاجي من قبل شركة جلعاد للعلوم، وبالأخص أن الدواء الوريدي ساعد في تقصير وقت الشفاء لبعض مرضي كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 42.5 مليون ولقي 1,147,301 شخص مصرعهم في 235 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.