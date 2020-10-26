شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع لأسعار النفط للأدنى لها في ثلاثة أسابيع مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأدنى له في ثمانية أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ الخامس من تشرين الأول/أكتوبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ الثاني من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ووسط القلق من تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا في الغرب وفي أنحاء أخرى من العالم.

وفي تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل 1.41% لتتداول عند مستويات 39.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 39.69$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 39.85$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم كانون الأول/ديسمبر 1.14% لتتداول عند 41.06$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 41.53$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 41.77$ للبرميل، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.15% إلى 92.91 مقارنة بالافتتاحية عند 92.76، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 92.77.

هذا وتتوجه أنظار المستثمرين حالياً إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في الجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حتى 29 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية للأعوام الخمسة المقبلة لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط عالمياً وثاني أكبر دولة صناعية وثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاع 2.8% إلى نحو 1,025 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.8% عند 1,011 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك وسط تتلاشي فرص إقرارها المشرعين الأمريكيين للحزمة الثانية من التحفيز قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأسبوع القادم مع مرور الوقت.

وينصب التركيز حالياً على الأرجح على تدهور الوضع لتفشي كورونا في الغرب، حيث تابعنا أبلغ أمريكا مؤخراً عن رقم قياسي لحالات الإصابة الجديدة وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيجابية، ما آثار القلق من احتمالية تفشي الفيروس التاجي مرة أخرى في البيت الأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم.

ونود الإشارة، لكون إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد وافقت الخميس الماضي على عقار ريمسيفير المضاد للفيروس التاجي من قبل شركة جلعاد للعلوم، وبالأخص أن الدواء الوريدي ساعد في تقصير وقت الشفاء لبعض مرضي كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 42.5 مليون ولقي 1,147,301 شخص مصرعهم في 235 دولة.

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على الصعيد الأخر، تابعنا الجمعة الماضية أفادت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده على استعداد لخفض إنتاجها النفطي بشكل إضافي إذا ما استدعت الضرورة الفترة المقبلة، موضحاً أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً تتابع تطورات الطلب العالمي على النفط ولا تستبعد المضي قدماً في الحفاظ على التخفيضات الحالية للإنتاج وفقاً لاتفاقية منظمة أوبك وحلفائها أو ما بات يعرف باتفاقية "أوبك بلس" لخفض الإنتاج العالمي للنفط.

وفي سياق أخر، فقد نوه أيضا الجمعة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة ألقاها أمام مجلس الدوما الروسي بأنه يتوقع أن تتراجع صادرات بلاده من النفط خلال العام الجاري 2020 بنحو 16.4% مقارنة بالعام الماضي إلى نحو 225 مليون طن، وأن الإنتاج قد يبلغ نحو 507 مليون طن وذلك أقل من التوقعات السابقة ما بين 558 و560 مليون طن.

ويذكر أن تحالف أوبك بلس ينفذ في الوقت الراهن المرحلة الثانية من اتفاقية خفض الإنتاج العالمي للنفط والتي تنطوي على كبح الإنتاج النفطي لأوبك وحلفائها بواقع 7.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك قبل انطلاق المرحلة الثالثة من الاتفاق والتي تقتدي بخفض الإنتاج بواقع 5.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية نيسان/أبريل من عام 2022.

ونود الإشارة، لكون بعض التقرير تطرقت مؤخراً لاحتمالية تمديد المرحلة الثاني من الاتفاقية في مطلع العام القادم وتأجيل تنفيذ المرحلة الثالثة وسط القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا عالمياً والتي قد تلقي بظلالها سلباً على الاستهلاك العالمي للنفط وتعزز أزمة ارتفاع المخزونات العالمية للنفط، ما قد يلقي بظلاله أيضا على أسعار النفط الخام التي تراجعت بشكل ملحوظ من جراء التداعيات السلبية لجائحة كزورونا قبل التوصل للاتفاقية التي ساهمت في تعافي نسبي للأسعار التي انهارت بشدة مطلع الربع الثاني من هذا العام.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأسبوع الماضي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس والذي تعهد خلاله المنتجين بالمضي قدماً في دعم استقرار سوق النقط العالمي، وجاء ذلك عقب ساعات من بيان الكرملين الذي أفاد بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي أكدوا خلال حديثهم هاتفياً على أن موسكو والرياض مستعدتان للتعاون الوثيق للحفاظ على استقرار سوق النفط العالمي.

ووفقاً للتقرير الأسبوع لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 6 منصات إلى إجمالي 211 منصة، لتعكس رابع ارتفاع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 495 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي انخفض الأسبوع المنقضي في منتصف هذا الشهر بواقع 600 ألف برميل يومياً إلى 9.9 مليون برميل يومياً، ليعكس تراجع بواقع 3.2 مليون برميل يومياً أو بنحو 32% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا مؤخراً بسبب الأعاصير وفي ظلال اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.