شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يقترب من الهدف الأول- تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر الزوج يوم الجمعة بشكل صاعد ليقترب بذلك من الهدف الإيجابي الأول والمتمركز عند 124.40 ليعبّر بذلك عن تأثره بسيطرة الميل الصاعد, نتوقع بوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, تشكيل السعر لهجوم صاعد جديد ليمكنه ذلك من تجاوز مستوى 124.40 واستئناف تحقيق الأهداف بوصوله نحو 125.05 و 125.62 على التوالي.

لابد من التذكير بأهمية ثبات الدعم المحوري الممتد نحو 123.30 والذي يؤكد بثباته الاستمرارية الإيجابية لحين وصول السعر نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا ولنتفادى بذلك أي خسائر قد تنتج عن تغيير المسار الصاعد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.70 و 124.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد