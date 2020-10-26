شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات السلبية– تحليل -26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر النحاس تشكيله لموجات سلبية ليستقر بذلك دون دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 3.1607 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الهابط من جديد, كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 20 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية لحين الوصول نحو 3.0660 و2.9850 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1600 و 3.0660

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط