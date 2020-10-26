شكرا لقرائتكم خبر عن التصديري للغذائية يعقد ندوة مع مصنعي التمور لزيادة صادراته إلى 176 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن وضع خطة لزيادة صادرات مصر من التمور خلال 3 سنوات لتصبح قيمتها 176 مليون دولار، خاصة مع وجود صناعة مصرية كبيرة فى التمور وبجودة فائقة تستطيع من خلالها الشركات التصدير للكثير من الأسواق العالمية .
ومن المقرر أن يعقد المجلس غدًا الثلاثاء ندوة عبر تطبيق زووم بمشاركة نخبة من المتخصصين فى التصدير الدولى وتصدير وتصنيع التمور ومصنعتها.
جدير بالذكر، أن مجموعة عمل التمور اجتمعت من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الشهر الماضى، وذلك لمناقشة التعاون المشترك مع الهيئة بهدف تنمية الصادرات الغذائية المصرية من التمور وإحكام الرقابة الرشيدة على صادرات التمور بما يضمن مستوى أعلى للجودة، وتوفير الدعم الفنى لمصنعى التمور بهدف تسجيلهم فى القائمة البيضاء للهيئة.
وأكد منصور أن الهدف واحد وقطاع التمور ومصنعاتها فى غاية الأهمية بالنسبة للإقتصاد المصرى بما تملكه مصر من مقومات إنتاجية كبرى تستحق أن تأخذ موقع دولى متقدم فى الصادرات، وضرورة الاستفادة من التوجه العالمى للأغذية الصحية التى على رأسها التمور بما لديها من عناصر غذائية غنية.
كما ناقش إنشاء مقرات للهيئة القومية لسلامة الغذاء فى استجابة فورية لطلب ممثلى مجموعة العمل على أن يكون أول مقر بالواحات البحرية، كما أبدى ترحيبة بانضمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مجموعة العمل وترشيح ممثلين من خبراء الهيئة فى مجالات ما بعد الحصاد، التصنيع والانتاج، التداول وذلك للمساعدة فى إعداد القواعد الفنية للتمور.
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