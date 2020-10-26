شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدي اليوم بالسوق المحلى.. الضأن من 120 لـ140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 26-10-2020، استقرارًا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت، حيث في سجلت اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو

واستقر سعر اللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، وسجل السجق 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، الكبدة بين 110-140 جنيها الكيلو، أسعار البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أطلقت بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والاسماك بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.