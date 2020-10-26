شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب لما دون 1,900$ للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ 12 من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر وسط استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ الثاني من أيلول/سبتمبر للجلسة الثانية في أربعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك وسط توجه أنظار المستثمرين لفعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حتى 29 من هذا الشهر للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية لأكبر اقتصاديات آسيا للأعوام الخمسة المقبلة وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تلاشي فرص إقرار المشرعين الأمريكيين للحزمة الثانية من التحفيز قبل الانتخابات الرئاسة الأسبوع المقبل مع مرور الوقت بالتزامن مع ارتفاع الحالات المصابة بالفيروس التاجي عالمياً وبالأخص في الغرب.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.35% لتتداول عند 1,899.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,906.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,905.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.17% إلى 92.92 مقارنة بالافتتاحية عند 92.76.

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هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاع 2.8% إلى نحو 1,025 ألف منزل مقابل ارتفاع 4.8% عند 1,011 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم أمام تداعيات جائحة كورونا، مع العلم، أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة الأسبوع القادم.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه المفاوضات المكثفة اليومية المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هذا الأسبوع والتي تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول العلاقات المستقبلية والتجارية بين الطرفين بحلول منتصف الشهر المقبل وبالأخص عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام، وينصب التركيز حالياً على الأرجح على تدهور الوضع لتفشي كورونا في الغرب.

هذا وتابعنا مؤخراً أبلغ الولايات المتحدة عن رقم قياسي لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيجابية، ما آثار القلق من احتمالية تفشي الفيروس التاجي مرة أخرى في البيت الأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 42.5 مليون ولقي 1,147,301 شخص مصرعهم في 235 دولة.