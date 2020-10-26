شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الاثنين وسط توجه أنظار المستثمرين إلى فعليات اجتماع كبار قادة الصين في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حتى 29 من تشرين الأول/أكتوبر للتخطيط لمسار التنمية الاقتصادية لأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك، مع مرور الوقت تتلاشي فرص توصل المشرعين الأمريكيين لإقرار الحزمة التحفيزية الثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم أمام تداعيات جائحة كورونا، وبالأخص قبل فعليات الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق لما سوف تسفر عنه المفاوضات المكثفة اليومية المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هذا الأسبوع والتي تهدف لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق حول العلاقات المستقبلية والتجارية بين الطرفين بحلول منتصف الشهر المقبل وبالأخص عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وينصب التركيز حالياً على الأرجح على تدهور الوضع لتفشي كورونا في الغرب، حيث تابعنا أبلغ أمريكا مؤخراً عن رقم قياسي لحالات الإصابة الجديدة وجاءت نتيجة اختبار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إيجابية، ما آثار القلق من احتمالية تفشي الفيروس التاجي مرة أخرى في البيت الأبيض، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار ارتفاع الحالات المصابة في أوروبا وأنحاء أخرى من العالم، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 42.5 مليون ولقي 1,147,301 شخص مصرعهم في 235 دولة.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.17% ليخسر 2.79 نقطة ويصل إلى المستوى 1,622.53، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.01% ليخسر هو الأخر 2.18 نقطة ويصل إلى المستوى 23,514.41.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.13% ليخسر 6.24 نقطة ويصل إلى المستوى 4,712.25، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.45% ليخسر هو الأخر 14.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,263.35.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.54% ليربح 132.65 نقطة ويصل إلى المستوى 24,918.78، بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.26% ليخسر 6.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,354.67.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.51% ليربح 63.04 نقطة ويصل إلى المستوى 12,470.33، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 4.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6,172.00.