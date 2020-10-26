شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الفرنك تداولاته السلبية بعد اختبار مقاومة القناة الهابطة، ليقترب من هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.9010، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.8930 كمحطة سلبية تالية.

من هنا، فإن الاتجاه الهابط سيبقى قائماً ومرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9090 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8970 والمقاومة 0.9090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط