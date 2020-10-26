شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينتظر ارتداد هابط – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، ويبدأ السعر بتقديم تداولات سلبية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7000 ثم 0.6964.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7170 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط