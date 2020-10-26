شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية في الجلسات الماضية ليصل إلى مشارف حاجز 41.00 الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا السلبي الرئيسي المنتظر عند 40.23.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر المستوى المستهدف سيمد خسائر سعر خام برنت لتصل إلى 38.80 كمحطة سلبية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 42.30 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 42.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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