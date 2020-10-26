شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا السلبي الأول المنتظر عند 39.30 وكسره ليستقر دونه الآن، مما يعزز التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 38.10، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 36.10.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 40.50 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لبدء محاولات تعافي جديد واستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.50 والمقاومة 40.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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