شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تكسر الدعم – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ويستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 23.60.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، ومن الضروري مراقبة السعر عند وصول المستوى المستهدف، حيث إن كسره سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 22.13 كهدف تالي، بينما يمثل الثبات دون 25.06 شرط مهم لاستمرار السيناريو السلبي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.70 والمقاومة 24.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط