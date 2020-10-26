شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يكسر الدعم – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات يوم الجمعة الماضي دون مستوى 1901.80، ويبدأ اليوم بميل هابط في محاولة للابتعاد عن المستوى المذكور، مما يفعّل سيناريو الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، في طريقه للتوجه نحو مستوى 1860.90 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق مستويات 1901.80 – 1908.60 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر للتعافي من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1915.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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