شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة من جديد – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للتذبذب حول خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 1.3035 ثم 1.2960 كمحطات تالية.
وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3160.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3070 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة من جديد – تحليل - 26-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.