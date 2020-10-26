شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يختبر المقاومة من جديد – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي للتذبذب حول خط المقاومة الذي يظهر بالصورة، ويلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذه المقاومة ليضيف مزيد من القوة إليها، مما يدعم فرص استمرار الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستويات 1.3035 ثم 1.2960 كمحطات تالية.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3160.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3070 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط