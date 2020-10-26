شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الصاعد الطفيف ليقترب من حاجز 105.00، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي من جديد، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

من هنا، فإن هذه العوامل تدعم فرص استمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 103.65، بينما يمثل الثبات دون 105.20 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المقترح.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.00 والمقاومة 105.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط