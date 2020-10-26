شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يصل الهدف – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.3000، ويجد دعم جيد يشكّله المتوسط المتحرك 50، ونتوقع أن يستمر الانخفاض إلى أن يلامس دعم القناة اللحظية الصاعدة عند 1.2945 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط متوقعاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.3090 سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر لاستئناف المسار الصاعد ضمن القناة المذكورة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2945 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت