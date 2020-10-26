شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحصل على إشارات سلبية – تحليل - 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1840، ونلاحظ أن السعر سجّل قمّة منخفضة، يرافقه ظهور إشارات تقاطع سلبي من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.1720 بشكل رئيسي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الميل الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.1880 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1750 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت