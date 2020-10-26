شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. البلطي الأسواني 17-37 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم الإثنين 26-10-2020 استقرارًا في سوق العبور للجملة لجميع الأصناف وفقًا للأسعار المعلنة حيث سجلت أسعار السمك البلطي الأسواني ما بين 17-37 جنيهًا، وسجل الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيه، البلطى المزارع "2" ما بين 19و23 جنيها للكيلو، والبلطى المزارع "1" سجل ما بين 24- 30 جنيهًا.

سجل السمك البورى"1" ما بين 40 – 48 جنيها، فيما سجل البورى "2" أسعارًا تتراوح بين 32-38 جنيها، وتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 70-75، وسعر البياض الأملس البلدى بين 70-75، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، والسردين ما بين 27 – 33 جنيها، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيها، وسجلت أسعار المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيهًا، و100 جنيها للدنيس.

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واستقرت أسعار المكرونة السويسى ما بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها والوقار ما بين 40 – 70 جنيهًا، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهًا، والموزة ما بين 32 – 38 جنيها، واستقر سعر سمك برانيس إسكندرانى، ما بين 45 – 55 جنيها، سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيهًا للكيلو، وأسعار سمك الحدادى 10 جنيهات، السمك الثعابين ما بين 50-200 جنيها والمازليا ما بين 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور ما بين 20 – 30 جنيها.

وسجل سعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 90- 460 جنيها، وسجل البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيهًا.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أطلقت بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملات مكثفة للمرو على جميع مجازر الحيوانات والدواجن وأسواق اللحوم لضمان سلامة المنتج المقدم للمواطنين وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الخدمات البيطرية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة يومية مع جميع مديريات الطب البيطرى بتكثيف الحملات واللجان المرورية على أسواق وعرض وبيع اللحوم والأسماك بالاشتراك مع لجان من ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، وأماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.