شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يغلق عند أدنى مستوياته خلال الجلسة – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم الكابلات (2110) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متكبداً خسائر بلغت نسبتها -9.84% بما يعادل -2.85 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليبدأ السهم بهذا الانخفاض رحلة تصحيحية تهدف للبحث عن قاع صاعد يتخذ منه السهم قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليعاود الارتفاع بعدها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 28.35، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 24.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.40 ومستوى المقاومة 28.35.
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