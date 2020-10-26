شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعلن عن ثبات مقاومة محورية – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كهرباء السعودية (5110) في آخر جلساته، ليعلن السهم بهذا الانخفاض ثبات مستوى المقاومة المحوري 21.50، هذا المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة، بعدما حاول السهم اختراقه ولكن يبدو أنه اختراق كاذب، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بلغت نسبتها -7.52% بما يعادل -1.62 نقطة، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 20.04، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 19.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.08 ومستوى المقاومة 21.00.
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