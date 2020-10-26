شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم العقارية (4020) انخفاضاً في آخر جلساته، ليبدأ السهم رحلة تهدف لتصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -9.90% بما يعادل -1.78 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وأمام ذلك يستمر السهم بالاستفادة بالدعم الإيجابي المتواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.87، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.94.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.94 ومستوى المقاومة 17.40.