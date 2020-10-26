شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي خلال تداولاته القادمة، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -9.53% بما يعادل -1.26 نقطة، ولكن بالرغم من تراجعات السهم الأخيرة إلا أنه يظل يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.08 ومستوى المقاومة 13.00.
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