شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يصل لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلون سهم أمانة للتأمين (8310) باللون الأحمر في آخر جلساته، متكبداً خسائر بلغت نسبتها -9.97% بما يعادل -3.30 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم 29.80، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 29.80، ففي حالة كسر هذا الدعم سيزيد من الضغط السلبي على تداولات السهم بعدها، ليستهدف مباشرة مستوى الدعم 24.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.40 ومستوى المقاومة 33.00.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة للتأمين يصل لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.