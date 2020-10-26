شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يصل لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلون سهم أمانة للتأمين (8310) باللون الأحمر في آخر جلساته، متكبداً خسائر بلغت نسبتها -9.97% بما يعادل -3.30 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم 29.80، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 29.80، ففي حالة كسر هذا الدعم سيزيد من الضغط السلبي على تداولات السهم بعدها، ليستهدف مباشرة مستوى الدعم 24.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.40 ومستوى المقاومة 33.00.