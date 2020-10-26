شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يصل لمنقطة دهم حيوية – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت الجوف (3091) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر حادة بلغت نسبتها -10.00% بما يعادل -1.18 نقطة، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك بالتزامن مع اختباره لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى الدعم 10.74، ففي حالة كسر هذا الدعم سيعلن بذلك تغيير الاتجاه بكسر خط الاتجاه الصاعد، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 9.61.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 11.50.