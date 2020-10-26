شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ما عرضه للضغط السلبي والذي أدى به لتخطي دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يضاعف من الضغوط السلبي، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -7.70% بما يعادل -1.32 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 15.98، ليستهدف مستوى الدعم 14.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 16.50.