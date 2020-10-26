شكرا لقرائتكم خبر عن مسك ينخفض للجلسة الثالثة على التوالي – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبد سهم مسك (2370) خسائر فادحة في آخر جلساته، ليبدأ السهم رحلة تهدف إلى تصحيحي الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة بلغت -.98% بما يعادل -1.60 نقطة، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليزيد من الضغط السلبي على تداولات السهم القادمة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 14.68، ليستهدف مستوى الدعم 13.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.66 ومستوى المقاومة 15.00.
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