شكرا لقرائتكم خبر عن النقل الجماعي يصل لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم النقل الجماعي (4040) انخفاضاً في آخر جلساته، ليتكبد السهم خسائر قوية بلغت نسبتها -9.73% بما يعادل -1.68 نقطة، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليتخطى بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليضاعف بذلك من الضغوط السلبية، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم القريب 15.06، طيلة ثبات المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.06 ومستوى المقاومة 16.44.