شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليتعرض بهذا الانخفاض للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.82% بما يعادل -0.58 نقطة، كذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 20.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.38 ومستوى المقاومة 20.60.