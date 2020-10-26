شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم العربي الوطني (1080) في آخر جلساته، ليتعرض بهذا الانخفاض للضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.82% بما يعادل -0.58 نقطة، كذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 20.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 18.82.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.38 ومستوى المقاومة 20.60.
كانت هذه تفاصيل خبر العربي الوطني يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 26-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.